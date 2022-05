(Di domenica 22 maggio 2022) Milano, 22 mag. (Adnkronos) - Insono scomparse dalla tavola tre varietà di frutta su quattro nell'ultimo secolo, ma la perdita diriguarda l'intero sistema agricolo e di allevamento con il rischio di estinzione che si estende dalle piante coltivate agli animali allevati. E' quanto afferma la, in occasione della Giornata Mondiale della, che si festeggia in tutto il Pianeta il 22 maggio. Nel secolo scorso si contavano 8.000 varietà di frutta lungo la Penisola, mentre oggi si arriva a poco meno di 2.000 e di queste ben 1.500 sono considerate a rischio di scomparsa anche per effetto dei moderni sistemi della distribuzione commerciale che privilegiano le grandi quantità e la standardizzazione dell'offerta. L'omologazione e la standardizzazione delle produzioni a livello ...

Ribadisce: "il cibo è diventato la prima ricchezza dell'Italia per un valore di 575 ... della tutela dellae come strumento in risposta ai cambiamenti climatici....ha voluto proporre ai partecipanti al Convegno Internazionale sulla tutela della, ... Earth Day Italia e, volto "a rafforzare il dialogo urgente, il dialogo responsabile sul ... Biodiversità: Coldiretti, in Italia persi 3 frutti su 4