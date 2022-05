Vaiolo delle scimmie, Oms: "80 casi confermati nel mondo" (Di sabato 21 maggio 2022) Focolai segnalati in 11 Paesi non endemici. A maggior rischio d'infezione membri della famiglia, partner sessuali e operatori sanitari entrati a contatto con le persone ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 21 maggio 2022) Focolai segnalati in 11 Paesi non endemici. A maggior rischio d'infezione membri della famiglia, partner sessuali e operatori sanitari entrati a contatto con le persone ...

Agenzia_Ansa : FLASH | Vaiolo delle scimmie, altri due casi confermati in Italia. In tutto sono tre #ANSA - NicolaPorro : #vaiolodellescimmie? Ci risiamo: così preparano la nuova #emergenza. E già rispuntano loro... ?? - Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - Sadachbia777 : RT @Wilson09244599: Fortuna che non è il vaiolo delle pecore, altrimenti in Italia sai che strage - Patriziapattys : 'Anzi la varicella comporta un'estensione delle vescicole su tutto il corpo e dà febbre alta, mentre il vaiolo dell… -