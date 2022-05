Vaiolo delle scimmie, i virologi vogliono dirci con chi fare sesso (Di sabato 21 maggio 2022) Non bastava il Jingle di Natale. Non bastavano le interviste ogni tre per due sul coronavirus, su come indossare la mascherina, quando farlo, perché farlo, in classe sì, al bar no, con gli amici certo ma con i congiunti anche no. Con la comparsa in Europa del Vaiolo delle scimmie, già il nome è tutto un programma, i virologi tornano in auge dopo due mesi di oblio, soppiantati dagli esperti di geopolitica. E indovinate un po? Tirano fuori il solito ritornello di indicazioni, suggerimenti, cosa fare e cosa non fare. Anche sotto le lenzuola. L’amore in mascherina Forse ricorderete quando il Consiglio delle autorità sanitarie canadesi suggerì di “evitare baci, contatto viso a viso e vicinanza eccessiva” durante i rapporti sessuali. Praticamente, un castigo. Subito Fabrizio ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 21 maggio 2022) Non bastava il Jingle di Natale. Non bastavano le interviste ogni tre per due sul coronavirus, su come indossare la mascherina, quando farlo, perché farlo, in classe sì, al bar no, con gli amici certo ma con i congiunti anche no. Con la comparsa in Europa del, già il nome è tutto un programma, itornano in auge dopo due mesi di oblio, soppiantati dagli esperti di geopolitica. E indovinate un po? Tirano fuori il solito ritornello di indicazioni, suggerimenti, cosae cosa non. Anche sotto le lenzuola. L’amore in mascherina Forse ricorderete quando il Consiglioautorità sanitarie canadesi suggerì di “evitare baci, contatto viso a viso e vicinanza eccessiva” durante i rapporti sessuali. Praticamente, un castigo. Subito Fabrizio ...

