Ultime Notizie – Ucraina, Di Maio: “Salvini provocatore seriale” (Di sabato 21 maggio 2022) “Penso che Salvini sia un provocatore seriale quindi non gli rispondo. Sono però contento che anche lui dica di cercare la pace perché di fronte a una guerra tutte le forze politiche dovrebbero stare dalla stessa parte. Quindi prima di tutto condannare la Russia per l’invasione ingiustificata e aiutare gli ucraini, senza dare l’idea che ora li vogliamo abbandonare”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia sta lavorando per la pace, afferma, con un riferimento al piano italiano, e aggiunge: “Se poi veramente vogliamo investire in questa direzione, chiedo un patto tra tutte le forze politiche: investiamo di più sulla diplomazia. La nostra spesa rispetto al pil è dello 0,14 per cento. Dovremmo portarla almeno allo 0,2, in media con gli altri Paese europei: sarebbe un ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 21 maggio 2022) “Penso chesia unquindi non gli rispondo. Sono però contento che anche lui dica di cercare la pace perché di fronte a una guerra tutte le forze politiche dovrebbero stare dalla stessa parte. Quindi prima di tutto condannare la Russia per l’invasione ingiustificata e aiutare gli ucraini, senza dare l’idea che ora li vogliamo abbandonare”. Lo dice in un’intervista a La Stampa il ministro degli Esteri, Luigi Di. L’Italia sta lavorando per la pace, afferma, con un riferimento al piano italiano, e aggiunge: “Se poi veramente vogliamo investire in questa direzione, chiedo un patto tra tutte le forze politiche: investiamo di più sulla diplomazia. La nostra spesa rispetto al pil è dello 0,14 per cento. Dovremmo portarla almeno allo 0,2, in media con gli altri Paese europei: sarebbe un ...

