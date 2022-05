Ucraina, il leader di Donetsk: 'Il processo ai combattenti dell'Azovstal è inevitabile' (Di sabato 21 maggio 2022) La vicenda del battaglione Azov è un tema della propaganda russa e su quello si giocherà una parte della guerra, "Un processo ai militari delle forze armate dell' Ucraina , che si trovavano nell'... Leggi su globalist (Di sabato 21 maggio 2022) La vicenda del battaglione Azov è un temaa propaganda russa e su quello si giocherà una partea guerra, "Unai militarie forze armate, che si trovavano nell'...

Advertising

CarloCalenda : La posizione presa da #Draghi su Ucraina è netta, chiara e giusta. A Marzo la linea di politica estera del Governo… - AndreaMarcucci : Ascoltare #Salvini durante l’informativa del Presidente Draghi sull’Ucraina è desolante. Lo dico con amarezza, il l… - Giambat09149018 : RT @FabGiagnoni: Intervista a #Putin Di @TheOliverStone #Documentario in 4 puntate da 1 h 2015-17 Per chi volesse conoscere meglio l'au… - diStasioStefano : 23/5. CNN: La delegazione cinese al World Economic Forum di Davos non ha applaudito dopo il discorso del presidente… - oggieridomani : I leader degli Stati Uniti e del Giappone hanno fatto appello alle autorità cinesi con un appello a condannare le a… -