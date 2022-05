Tachipirina | attenzione | in questi casi diventa pericolosa

Leggi su consumatore

(Di sabato 21 maggio 2022) Tra i farmaci da banco maggiormente usati in Italia c’è la. Non tutti sanno che èinspecifici Fonte articolo: bugiardino– AIFA Laè senza ombra di dubbio uno dei farmaci da banco più utilizzati in Italia per il trattamento degli stati febbrili e di dolori di varia L'articolo proviene da Consumatore.com.