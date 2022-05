Roma, Tiribocchi: “Ci ha sopreso sia in negativo che in positivo. Abraham? È un calciatore positivo. Sulla finale contro il Feyenoord…” (Di sabato 21 maggio 2022) Simone Tiribocchi ha parlato di Roma e tanto altro ai microfoni di Centro Suono Sport. Di seguito uno stralcio di quanto detto dall’ex attaccante. Torino-Roma? “La Roma quest’anno ci ha sorpreso sia in positivo che in negativo. Alcune volte ha sbagliato partite facile e azzeccato partite più complicate. Ieri ho visto una Roma inizialmente impaurita, poi c’è stato un cambio e si è sciolta e arriva alla finale nel migliore dei modi”. Che cambio hai visto? “Il Torino stava creando, poi ha spostato Pellegrini Sulla destra nel 3-4-2-1 la squadra è andata decisamente meglio”. Zalewski? “Non mi aspettavo uno Zalewski in quel ruolo dall’inizio, secondo me Sulla sinistra riesce a venire maggiormente sul campo, ... Leggi su seriea24 (Di sabato 21 maggio 2022) Simoneha parlato die tanto altro ai microfoni di Centro Suono Sport. Di seguito uno stralcio di quanto detto dall’ex attaccante. Torino-? “Laquest’anno ci ha sorpreso sia inche in. Alcune volte ha sbagliato partite facile e azzeccato partite più complicate. Ieri ho visto unainizialmente impaurita, poi c’è stato un cambio e si è sciolta e arriva allanel migliore dei modi”. Che cambio hai visto? “Il Torino stava creando, poi ha spostato Pellegrinidestra nel 3-4-2-1 la squadra è andata decisamente meglio”. Zalewski? “Non mi aspettavo uno Zalewski in quel ruolo dall’inizio, secondo mesinistra riesce a venire maggiormente sul campo, ...

