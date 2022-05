Profuga ucraina scomparsa a Origgio, ritrovata dopo 10 giorni a Saronno: è viva (Di sabato 21 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color È viva e sta bene la Profuga scappata dalla guerra in ucraina e scomparsa da Origgio. Le sue ricerche sono andate avanti per 10 giorni tra avvistamenti e segnalazioni. La 45enne è stata ritrovata a Saronno. Era scomparsa 10 giorni fa da Origgio Si era allontanata da casa di Origgio della sorella il 12 maggio e non vi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di sabato 21 maggio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Èe sta bene lascappata dalla guerra inda. Le sue ricerche sono andate avanti per 10tra avvistamenti e segnalazioni. La 45enne è stata. Era10fa daSi era allontanata da casa didella sorella il 12 maggio e non vi ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

Advertising

canzolinof : @ChiranAngelgela Prima di leggere l'articolo vedendo la donna bionda ho pensato fosse qualche altra finta profuga ucraina. - Il_Vitruviano : @hagakure_jfp - 'Mi tratti come una serva guatemalteca!' - 'ma ti pago come una profuga ucraina!' - ilNotiziarioInd : Origgio: scomparsa Olga, profuga ucraina. La sorella: “Non ha soldi né medicine” - ParliamoDiNews : Origgio: scomparsa Olga, profuga ucraina. La sorella: `Non ha soldi né medicine` - Il Notiziario #Origgio… - mariasole813 : RT @vluccio: La storia dello studente di medicina in Ucraina, con passaporto del Marocco, sposato con una ucraina, che arriva in Italia e v… -