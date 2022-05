“Parcheggi, altro disastro del sindaco. Si profila un danno erariale” (Di sabato 21 maggio 2022) “La vicenda dell’affido e della gestione del servizio di sosta a pagamento è uno dei simboli – e l’ennesima dimostrazione – che sono i cittadini, le casse dell’Ente e la qualità e la trasparenza della macchina amministrativa a pagare il prezzo dell’incapacità del sindaco, delle continue girandole di assessori e competenze, della sciatteria con la quale “non” guidano la nostra città”, Ancora una volta il progressista Michele Grimaldi alza il tiro contro l’amministrazione Salvati e stavolta lo fa sulla vicenda Parcheggi. La gestione del servizio di sosta a pagamento è stata affidato alla società in house Acse nel 2015, affidamento confermato dalla Commissione straordinaria nel 2018. Nel frattempo, sempre la Commissione straordinaria – con uno dei suoi primi atti – aveva rescisso il contratto con la Publiparking. L’attuale piano Parcheggi ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 21 maggio 2022) “La vicenda dell’affido e della gestione del servizio di sosta a pagamento è uno dei simboli – e l’ennesima dimostrazione – che sono i cittadini, le casse dell’Ente e la qualità e la trasparenza della macchina amministrativa a pagare il prezzo dell’incapacità del, delle continue girandole di assessori e competenze, della sciatteria con la quale “non” guidano la nostra città”, Ancora una volta il progressista Michele Grimaldi alza il tiro contro l’amministrazione Salvati e stavolta lo fa sulla vicenda. La gestione del servizio di sosta a pagamento è stata affidato alla società in house Acse nel 2015, affidamento confermato dalla Commissione straordinaria nel 2018. Nel frattempo, sempre la Commissione straordinaria – con uno dei suoi primi atti – aveva rescisso il contratto con la Publiparking. L’attuale piano...

