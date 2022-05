Napoli, Spalletti frena De Laurentiis: frecciata pubblica al presidente (Di sabato 21 maggio 2022) Luciano Spalletti parla in conferenza stampa. L’allenatore ha chiarito la sua posizione riguardo uno degli azzurri. La stagione si avvia verso la fine. Molti verdetti sono già stati emessi dal campo, ma mancano ancora punti decisivi tra piani alti e bassi della classifica. La corsa Scudetto è ancora aperta, con Inter e Milan che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 21 maggio 2022) Lucianoparla in conferenza stampa. L’allenatore ha chiarito la sua posizione riguardo uno degli azzurri. La stagione si avvia verso la fine. Molti verdetti sono già stati emessi dal campo, ma mancano ancora punti decisivi tra piani alti e bassi della classifica. La corsa Scudetto è ancora aperta, con Inter e Milan che si Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

sscnapoli : ??#Spalletti “Sono sicuro che sarò l’allenatore del Napoli il prossimo anno. Io non ho dubbi” #NapoliGenoa ??… - sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti litiga coi giornalisti in conferenza stampa: 'Dopo ogni sconfitta sono partite le critiche s… - sscnapoli : ??#Spalletti “Striscione? Noi e tutto il Napoli il nostro striscione lo abbiamo fatto e firmato. Abbiamo messo la fi… - gilnar76 : “Un membro del mio staff ha deciso di prendersi una pausa”: rivelazione in conferenza di Spalletti #Forzanapoli… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Calcio: Napoli; Spalletti, Koulibaly? Per me è incedibile 'Un altro al suo posto sarebbe un giocatore, non un leader' -