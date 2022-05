Maggio 2022 il più caldo, il meteo del fine settimana (Di sabato 21 maggio 2022) Sarà segnato dal caldo torrido il meteo del fine settimana. Mancano pochi giorni al picco delle temperature che durante il weekend potrebbero battere i record dello storico Maggio 2003. È Hannibal alla massima potenza, l’anticiclone africano che fa da tappo creando una cappa di calore sull’Italia. Fu quello, infatti, il mese primaverile più rovente di sempre che precedette la caldissima estate 2003. La tendenza delle previsioni meteo indica che le temperature massime di sabato 21 potrebbero superare ampiamente quelle del Maggio di 19 anni fa. Lo sostiene ilmeteo.it, riferendosi, in particolare, alle grandi città. Ovvero: Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari. Insomma, sarà record di caldo e afa. Le persone fragili, ... Leggi su velvetmag (Di sabato 21 maggio 2022) Sarà segnato daltorrido ildel. Mancano pochi giorni al picco delle temperature che durante il weekend potrebbero battere i record dello storico2003. È Hannibal alla massima potenza, l’anticiclone africano che fa da tappo creando una cappa di calore sull’Italia. Fu quello, infatti, il mese primaverile più rovente di sempre che precedette la caldissima estate 2003. La tendenza delle previsioniindica che le temperature massime di sabato 21 potrebbero superare ampiamente quelle deldi 19 anni fa. Lo sostiene il.it, riferendosi, in particolare, alle grandi città. Ovvero: Torino, Milano, Bologna, Ferrara, Palermo e Cagliari. Insomma, sarà record die afa. Le persone fragili, ...

