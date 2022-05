Live Spalletti e l'ultima sfida: «Koulibaly è incedibile, la squadra è a fine ciclo» (Di sabato 21 maggio 2022) Il mercato è già nella testa di ogni tifosi, ma la stagione del Napoli non si è ancora conclusa. Lo sanno i calciatori, lo sa soprattutto Luciano Spalletti, l?uomo in... Leggi su ilmattino (Di sabato 21 maggio 2022) Il mercato è già nella testa di ogni tifosi, ma la stagione del Napoli non si è ancora conclusa. Lo sanno i calciatori, lo sa soprattutto Luciano, l?uomo in...

Advertising

veniovanni : RT @napolista: #SpeziaNapoli, Luciano #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia dell’ult… - napolista : #SpeziaNapoli, Luciano #Spalletti in conferenza stampa (LIVE) Le dichiarazioni del tecnico del Napoli alla vigilia… - areanapoliit : LIVE - Spezia-Napoli, Spalletti in conferenza stampa: dichiarazioni in tempo reale - hbk_89 : RT @MCriscitiello: A Napoli è già mercato. Cena Spalletti- Giuntoli live Sportitalia @tvdellosport @manuelparlato - Diego31883 : RT @MCriscitiello: A Napoli è già mercato. Cena Spalletti- Giuntoli live Sportitalia @tvdellosport @manuelparlato -