Inter - Sampdoria | probabili formazioni e orari tv

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - DiMarzio : #SerieA | @Inter, la conferenza stampa di #Inzaghi alla vigilia del match con la #Sampdoria - SerieA : 38ª: 20/5 Torino-Roma 20:45 21/5 Genoa-Bologna 17:15 21/5 Atalanta-Empoli 20:45 21/5 Fiorentina-Juventus 20:45 21/… - MarcoFiorito98 : @fcin1908it allora sarà Inter-Sampdoria X2 Sassuolo-Milan 2 - persemprecalcio : ?? La #Sampdoria sarà l'arbitro dello scudetto che si contendono #Milan e #Inter? Marco #Giampaolo risponde su quest… -

Pioli in conferenza stampa presenta , gara decisiva per i rossoneri per vincere lo scudetto (basta un punto, se l'vince con la). Pioli: "Faremo i bilanci e tra vincere e non vincere c'...(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro. All. Inzaghi(4 - 4 - 1 - 1): Audero; Bereszynski, Ferrari, ...L'Inter si gioca lo Scudetto domani alle 18 a San Siro, in contemporanea il Milan sarà al Mapei stadium contro il Sassuolo: per Inzaghi fuori solo Gagliardini ...Domenica 22 maggio, alle ore 18, a "San Siro", l'Inter di Simone Inzaghi ospiterà la Sampdoria di Marco Giampaolo, il match è valido per la 38.a ed ultima ...