F1 | Gp Spagna 2022 Russell 4° in qualifica | “Tutto ancora in gioco con Ferrari”

(Di sabato 21 maggio 2022) “E’ la prima volta in cui siamo stati davanti in una delle sessioni. Il quarto posto è piuttosto buono, anche se siamo lontani da Leclerc. Il mio giro è stato ok, nulla di speciale. Puntiamo a migliorare in gara,incontro la, mentre Verstappen sembra troppo veloce”. Lo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport George, pilota della Mercedes, dopo ladel Gran Premio didi Formula 1. SportFace.

- SkySportF1 : ?? CHARLES SEMPRE AL COMANDO ?? E il passo di gara della Ferrari?? ? - repubblica : F1, Gp Spagna: Leclerc davanti anche nelle terze libere, Verstappen 2° [dalla nostra inviata Alessandra Retico] - CircusFuno : F1, Gp Spagna (Qualifiche): nuova prodezza di Leclerc che centra la pole - CircusFuno : F1, Gp Spagna: La Griglia di Partenza definitiva dopo le qualifiche e le penalità -

Ancora una volta troviamo due Ferrari nelle prime tre posizioni della griglia di partenza in questo. Sulla pista del Montmelò , in, sesto appuntamento del Mondiale F1, Charles Leclerc si prende la quarta pole position della stagione con una giro pazzesco, l'unico capace di scendere ...BARCELLONA - Ci si avvina alla gara del Gran Premio di, che si preannuncia a dir poco equilibrata. Al duo Ferrari - Red Bull, sembra si sia aggiunta anche la Mercedes, vogliosa di rientrare in lotta per i vertici dopo un avvio di campionato ...Prima l’errore e poi il gran compiacimento per la pole conquistata al GP di Spagna grazie anche ad una “una macchina fantastica”. Ma Charles Leclerc non si accontenta qui e punta già a domani. Al ...Le prime prove libere sono state svolte sul circuito di Barcellona. In vista del GP Spagna, Charles Leclerc sembra potersi trovare bene. Dopo le FP1 il pilota della Ferrari è davanti a tutti, seguito ...