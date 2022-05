Europei U.17: a Italia serve una vittoria per andare nei quarti (Di sabato 21 maggio 2022) E' l'ultima partita del gruppo A quella di domani contro il Lussemburgo, decisiva per il passaggio ai quarti di finale del campionato Europeo Under 17 che si sta disputando in Israele. Gli azzurri del ... Leggi su sport.tiscali (Di sabato 21 maggio 2022) E' l'ultima partita del gruppo A quella di domani contro il Lussemburgo, decisiva per il passaggio aidi finale del campionato Europeo Under 17 che si sta disputando in Israele. Gli azzurri del ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Ad oggi sono almeno 8 i Paesi europei che hanno registrato casi di vaiolo delle scimmie. Lo riferisce l'Oms precisa… - ilpost : Negli ultimi giorni in Italia, in altri paesi europei e negli Stati Uniti sono stati segnalati alcuni casi di vaiol… - GiovaQuez : Draghi: 'L'Italia si muoverà con i partner europei e gli alleati per ogni possibilità di mediazione, ma sarà l'Ucra… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Europei Under 17, all'Italia serve una vittoria per andare ai quarti - petrazzuolo : RT @napolimagazine: NAZIONALE - Europei Under 17, all'Italia serve una vittoria per andare ai quarti -