Elezioni: Renzi, 'Iv in campo largo? Mi pare non ci stia nemmeno Pd' (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Nel 2023 cosa faccio io non interessa, mi interessa cosa fa la politica. Penso che nessuno sappia cosa fare". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, intervistato alla scuola politica della Lega. "A destra avete tensioncelle", ha spiegato, mentre a sinistra non è chiaro cosa accadrà. "Se stiamo nel campo largo con Conte e 5 stelle di oggi? Ho l'impressione che non ci stia nemmeno il Pd. Anche loro stanno capendo che Conte è inaffidabile, ci è voluto un po' ma lo stanno capendo". Leggi su iltempo (Di sabato 21 maggio 2022) Milano, 21 mag. (Adnkronos) - "Nel 2023 cosa faccio io non interessa, mi interessa cosa fa la politica. Penso che nessuno sappia cosa fare". Lo ha detto il leader di Italia Viva, Matteo, intervistato alla scuola politica della Lega. "A destra avete tensioncelle", ha spiegato, mentre a sinistra non è chiaro cosa accadrà. "Semo nelcon Conte e 5 stelle di oggi? Ho l'impressione che non ciil Pd. Anche loro stanno capendo che Conte è inaffidabile, ci è voluto un po' ma lo stanno capendo".

