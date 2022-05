Dramma Amici, la scomparsa improvvisa: la malattia l’ha portato via (Di sabato 21 maggio 2022) La morte di un ex allievo di “Amici” ha lasciato un vuoto nel cuore di decine di migliaia di fan. A distanza di un anno la triste confessione Lo scorso 6 di giugno una tragedia devastante ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Quel giorno ha perso la vita un ex cantante di “Amici di Maria De Filippi”, il cui nome corrisponde a quello di Michele Merlo. Con lo pseudonimo di Mike Bird, il ragazzo ha saputo distinguersi per il suo talento all’interno del talent show dei canali Mediaset. Michele Merlo (Websource)Pochi giorni prima del decesso è rimasto vittima di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. All’età di ventotto anni si è spento dopo un breve ricovero, lasciando la sua famiglia nel più totale sconforto. A distanza di quasi un anno, il padre del compianto ex allievo di “Amici” è tornato a ... Leggi su ildemocratico (Di sabato 21 maggio 2022) La morte di un ex allievo di “” ha lasciato un vuoto nel cuore di decine di migliaia di fan. A distanza di un anno la triste confessione Lo scorso 6 di giugno una tragedia devastante ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Quel giorno ha perso la vita un ex cantante di “di Maria De Filippi”, il cui nome corrisponde a quello di Michele Merlo. Con lo pseudonimo di Mike Bird, il ragazzo ha saputo distinguersi per il suo talento all’interno del talent show dei canali Mediaset. Michele Merlo (Websource)Pochi giorni prima del decesso è rimasto vittima di un’emorragia cerebrale provocata da una leucemia fulminante. All’età di ventotto anni si è spento dopo un breve ricovero, lasciando la sua famiglia nel più totale sconforto. A distanza di quasi un anno, il padre del compianto ex allievo di “” è tornato a ...

Advertising

minriot : quando sono iperattiva succede sempre qualche dramma vediamo se sta sera non mi viene una crisi uscendo con gli amici - IGhiosso : RT @worldernest: @matteosalvinimi Il dramma vero non sono le chiacchiere dei pacifinti. È che l'amico putino continua a uccidere e a distru… - worldernest : @matteosalvinimi Il dramma vero non sono le chiacchiere dei pacifinti. È che l'amico putino continua a uccidere e a… - Costamari33 : @Restaribelle @marinellibar @lacucinaverde @larsenaleb “A quante pare…” Il dramma è che per alcuni trattasi di font… - nannierri : @DiventandoJeeg Il vero problema è il non saper distinguere tra i piani di discussione. Oggi litigo con te perché a… -