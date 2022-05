Cremonese, Pecchia lascia la panchina: Gattuso e Pirlo i nomi in pole per sostituirlo (Di sabato 21 maggio 2022) In seguito alle dimissioni del tecnico della Cremonese, Fabio Pecchia, i nomi per sostituirlo sono quelli degli svincolati Andrea Pirlo e Gennaro Gattuso Leggi su mediagol (Di sabato 21 maggio 2022) In seguito alle dimissioni del tecnico della, Fabio, ipersono quelli degli svincolati Andreae Gennaro

Advertising

sportface2016 : +++#Cremonese, Fabio #Pecchia annuncia l'addio a sorpresa: non allenerà la squadra in #SerieA+++ - SkySport : ULTIM'ORA CREMONESE, FABIO PECCHIA LASCIA LA PANCHINA 'Sarete sempre tra i miei ricordi più belli' #SkySport… - MCriscitiello : Ufficiale: Pecchia lascia la Cremonese. Ha un accordo con il Benevento in caso di permanenza in B dei sanniti dove… - infoitsport : Cremonese, Pecchia si dimette: al suo posto possibile un ex Milan - infoitsport : UFFICIALE - Pecchia lascia la Cremonese: “Devo ascoltare me stesso” -