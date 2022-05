Coppia di accumulatori seriali aveva in casa immondizia e 60 animali

Advertising

ilgazzettino.it

Adesso finalmente c'è stato l'intervento dei volontari e delle forze dell'ordine, lache abita in quella casa va aiutata'. Probabilmente si tratta diseriali, un disturbo ...... in grado di erogare 160 cavalli anziché 130, mentre lamassima è di 240 Nm. Stellantis: ... a differenza dei "full hybrid", l' unità a benzina non genera mai corrente per gli. A ... Sabaudia, casa di una coppia di accumulatori seriali invasa da 40 gatti, 15 pulcini e rifiuti di ogni genere. Accumulatori seriali di spazzatura e… animali. È l’incredibile vicenda scoperta dalle Guardie zoofile del gruppo "Le Aquile" a Sabaudia, in provincia di Latina. Una coppia viveva in una casa con ...I vicini di casa lamentavano odori nauseabondi da mesi, ma nessuno era mai intervenuto per capire quale fosse il problema in un appartamento in via Enea, ...