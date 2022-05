Calciomercato Napoli, occasione Nahitan Nandez dal Cagliari (Di sabato 21 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’intero anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e serrato per i club ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’intero anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e serrato per i club ...

