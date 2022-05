Calciomercato Inter, corsa due per la fascia sinistra di Simone Inzaghi (Di sabato 21 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’Intero anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 21 maggio 2022) Il campionato di massima serie corre, veloce, verso il suo epilogo con l’ultima giornata che chiuderà i giochi della Serie A. È stato un torneo combattuto, piuttosto equilibrato, che si è tenuto per gli ultimi novanta minuti tre, importanti, verdetti. C’è, ancora, da assegnare lo scudetto, bisogna eleggere le squadre che parteciperanno ad Europa e Conference League e chi raggiungerà Venezia e Genoa in Serie B. Grandi emozioni, quindi, ci attendono in questo atto finale. In questo clima d’incertezza e di forte tensione, però, le società strizzano l’occhio verso il prossimo futuro. Obiettivo: migliorare sensibilmente le rose in vista della stagione che verrà. A piccoli, ma consistenti passi, si avvicina sempre più il periodo delle contrattazioni estivi, la finestra dedicata ad acquisti e cessioni più ampia dell’o anno. Sogni di gloria per i tifosi, lavoro duro e ...

Advertising

cmdotcom : La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco… - Gazzetta_it : #Inter Acerbi, Cambiaso, Romagnoli e... Ecco chi potrebbe prendere il posto di Bastoni - DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Handanovic pronto a rinnovare: resterà insieme a #Onana. #Radu in partenza - mirkopioltini74 : RT @cmdotcom: La #Sampdoria perde i pezzi in vista dell'Inter: allenamento a parte per #Caputo, out pure Conti, #Sensi e Giovinco https://t… - Monlue66 : RT @cmdotcom: Riccardo Cucchi: #Milan bravo, #Inter meno. E poi #Mourinho e #Sarri. Ma quella volta a Perugia... [@CucchiRiccardo] [@Gianni… -