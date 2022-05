Victoria Beckham dice che “desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile” e noi abbiamo un messaggio per lei (Di venerdì 20 maggio 2022) “desiderare di essere magri è un atteggiamento vecchio stile“. Lo dice Victoria Beckham e ha ragione (anche se al posto di ‘desiderare’ ci sta bene un ‘volere a tutti i costi’). “Boni, state boni”. Vediamo di fare un discorsetto su questa “giravolta” dell’ex Posh Spice. Intanto, prendiamo questa frase nel senso più ampio possibile, perché non dobbiamo dimenticare che, alle volte, “desiderare di essere magri” non è un “atteggiamento” ma un disturbo alimentare, più o meno grave e sempre diffuso tra le nuove generazioni. Supponiamo che l’ex popstar oggi stilista faccia riferimento a tutti coloro che vivono in apparente equilibrio ma che, in realtà, si ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) “diè un“. Loe ha ragione (anche se al posto di ‘’ ci sta bene un ‘volere a tutti i costi’). “Boni, state boni”. Vediamo di fare un discorsetto su questa “giravolta” dell’ex Posh Spice. Intanto, prendiamo questa frase nel senso più ampio possibile, perché non dobbiamo dimenticare che, alle volte, “di” non è un “” ma un disturbo alimentare, più o meno grave e sempre diffuso tra le nuove generazioni. Supponiamo che l’ex popstar oggi stilista faccia riferimento a tutti coloro che vivono in apparente equilibrio ma che, in realtà, si ...

