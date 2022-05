Vaiolo delle scimmie, i casi confermati salgono a 3. Vaia: “Virus molto conosciuto. La situazione è da attenzionare ma non c’è nessun allarme” (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo il primo caso di contagio da Vaiolo delle scimmie, segnalato ieri in Italia (leggi l’articolo), l’ospedale Spallanzani di Roma ha confermato la presenza di ulteriore 2 positivi e di una trentina di loro contatti sotto osservazione. Vaiolo delle scimmie, allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata Attualmente allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata da Virus Monkeypox, il cosiddetto Vaiolo delle scimmie. Si tratta di tre giovani uomini, che non riferiscono contatti tra di loro, anche se due di loro riportano un recente viaggio alle Canarie, dove è stato segnalato un caso di questa malattia. “La situazione è assolutamente sotto controllo. I ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo il primo caso di contagio da, segnalato ieri in Italia (leggi l’articolo), l’ospedale Spallanzani di Roma ha confermato la presenza di ulteriore 2 positivi e di una trentina di loro contatti sotto osservazione., allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata Attualmente allo Spallanzani sono ricoverate 3 persone con infezione confermata daMonkeypox, il cosiddetto. Si tratta di tre giovani uomini, che non riferiscono contatti tra di loro, anche se due di loro riportano un recente viaggio alle Canarie, dove è stato segnalato un caso di questa malattia. “Laè assolutamente sotto controllo. I ...

