Un racconto del bergamasco Marco Buscarino al Salone del Libro di Torino

Il racconto dal titolo "Il maestro" dell'autore teatrale bergamasco Marco Buscarino uscirà nell'Antologia "Racconti Storici" a cura di Historica Edizioni, casa editrice indipendente di Roma. Il volume sarà presentato nel corso della XXXIV edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino, dal 19 al 23 maggio e sarà disponibile allo stand dell'editore Giubilei Regnani/Historica. Il racconto di Buscarino è incentrato sul sodalizio umano e artistico fra Luigi Pirandello e i fratelli Vergani, Orio e Vera. Orio, allievo prediletto del drammaturgo siciliano, Vera, prima interprete della figliastra nei "Sei Personaggi in cerca d'autore". Il racconto si sofferma altresì su alcuni curiosi episodi di cui i tre illustri ...

