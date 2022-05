Terribile frontale tra auto e camion, 2 morti e 4 feriti gravi. Strada chiusa e soccorsi sul posto (Di venerdì 20 maggio 2022) Padova, Terribile incidente, ci sono morti. La tragedia si è verificata intorno alle 16 e 20 nell’Alta Padovana nel Comune di San Pietro in Gu. Il sinistro si è verificato lungo la Postumia proprio davanti al mangimificio Veronesi. Un camion e un’automobile, una Fiat Multipla di colore grigio con a bordo sei persone, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato devastante. Due persone sono morte sul colpo e quattro sono rimaste ferite, tutti di origine straniera. Sul luogo dell’incidente sono arrivate quattro ambulanze, due elicotteri del Suem 118 oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco di Cittadella e Bassano del Grappa. Proprio questi ultimi hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto i feriti dalle auotomobili. Uno dei feriti è stato trasportato ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 20 maggio 2022) Padova,incidente, ci sono. La tragedia si è verificata intorno alle 16 e 20 nell’Alta Padovana nel Comune di San Pietro in Gu. Il sinistro si è verificato lungo la Postumia proprio davanti al mangimificio Veronesi. Une un’mobile, una Fiat Multipla di colore grigio con a bordo sei persone, si sono scontrati frontalmente. L’impatto è stato devastante. Due persone sono morte sul colpo e quattro sono rimaste ferite, tutti di origine straniera. Sul luogo dell’incidente sono arrivate quattro ambulanze, due elicotteri del Suem 118 oltre a forze dell’ordine e vigili del fuoco di Cittadella e Bassano del Grappa. Proprio questi ultimi hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti ed estratto idalle auotomobili. Uno deiè stato trasportato ...

