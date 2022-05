Terremoto: Mattarella, 'ripartenza grazie a solidarietà' (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con la solidarietà che li accompagna, i sentimenti più forti per affrontare e superare i momenti della disperazione e della difficoltà. La chiave della ripartenza dopo il Terremoto è passata attraverso la solidarietà". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dal Terremoto che colpì l'Emilia Romagna. "solidarietà tra i cittadini -ha ricordato il Capo dello Stato- solidarietà tra le famiglie, solidarietà tra la società e le istituzioni locali e nazionali, solidarietà dell'intero popolo italiano verso le ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Medolla (Mo), 20 mag. (Adnkronos) - "I comuni di questo territorio hanno reagito con laboriosità, con il desiderio di rinascita, con lache li accompagna, i sentimenti più forti per affrontare e superare i momenti della disperazione e della difficoltà. La chiave delladopo ilè passata attraverso la". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, parlando a Medolla, in provincia di Modena, a dieci anni dalche colpì l'Emilia Romagna. "tra i cittadini -ha ricordato il Capo dello Stato-tra le famiglie,tra la società e le istituzioni locali e nazionali,dell'intero popolo italiano verso le ...

