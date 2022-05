Star del sadomaso esclusa a Como si candida sindaco in un paesino (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - Doha Zaghi non lascia ma raddoppia. La Star del sadomaso esclusa dalla lista di Azione a Como, sarà candidata sindaco di San Bartolomeo Val Cavargna, un piccolo comune non lontano dal capoluogo. A stabilirlo è una sentenza del Tar di Milano, che ha accolto il ricorso presentato da Zaghi contro la commissione elettorale di Menaggio che non aveva ammesso la sua lista 'Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale'. La commissione, infatti, aveva escluso la mistress, in arte in arte 'Lady Demonique', perché la lista mancava del numero minimo di sottoscrittori previsto per i Comuni tra i 1.000 e i 3.000 abitanti. Zaghi, però, ha obiettato che in realtà San Bartolomeo Val Cavargna conta meno di mille abitanti, quindi non si applica il criterio relative a quel numero di firme. Per ... Leggi su agi (Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - Doha Zaghi non lascia ma raddoppia. Ladeldalla lista di Azione a, saràtadi San Bartolomeo Val Cavargna, un piccolo comune non lontano dal capoluogo. A stabilirlo è una sentenza del Tar di Milano, che ha accolto il ricorso presentato da Zaghi contro la commissione elettorale di Menaggio che non aveva ammesso la sua lista 'Partito Gay Lgbt+ Solidale Ambientalista Liberale'. La commissione, infatti, aveva escluso la mistress, in arte in arte 'Lady Demonique', perché la lista mancava del numero minimo di sottoscrittori previsto per i Comuni tra i 1.000 e i 3.000 abitanti. Zaghi, però, ha obiettato che in realtà San Bartolomeo Val Cavargna conta meno di mille abitanti, quindi non si applica il criterio relative a quel numero di firme. Per ...

