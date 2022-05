Stampa e palazzo | il richiamo di Draghi ai partiti e le armi per l' Ucraina

Leggi su agi

(Di venerdì 20 maggio 2022) AGI - Le fibrillazioni interne alla maggioranza, con ilaidel presidente del Consiglio sul Ddl Concorrenza, e il dibattito sull'invio diall'sono i temi in primo piano sulle pagine di politica dei principali quotidiani italiani. Corriere della Sera, ultimatum a Lega e Forza Italia: a rischio i fondi Ue. La riunione lampo del Consiglio dei ministri: pronto alla fiducia sulla Concorrenza. Si da tutti i ministri. Per il premier chi non ci sta deve assumersi la responsabilità di staccare la spina. I salviniani e il 'duello' con i governisti. Pesa anche il pressing di Meloni. Lo 'stupore' dentro la Lega per la mossa del premier. Ma i ministri avevano già mediato. Forza Italia, via alla convention. E sulle tensioni scatta la tregua. Alla kermesse di Napoli anche ...