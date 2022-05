Advertising

sportli26181512 : Spezia, UFFICIALE: rinnova Zoet: Lo Spezia annuncia di aver raggiunto un accordo per estendere il contratto del por… - ilnapolionline : RT @ilnapolionline: UFFICIALE - A dirigere Spezia/Napoli, ultima gara di serie A, chiamato Marchetti - - serieAnews_com : ?? #Napoli, #Osimhen assente alla seduta di allenamento di oggi a causa di un leggero stato influenzale - tuttonapoli : UFFICIALE - Spezia-Napoli, arbitra Marchetti con Banti al Var: la sestina completa - NCN_it : UFFICIALE - Spezia-Napoli affidata a Marchetti, al VAR Banti; la sestina completa #SpeziaNapoli #Marchetti… -

Spezia Calcio Sito Ufficiale

Domenica 22 Maggio 2022- Napoli ore 12.30su DAZN telecronaca DAZN di Alberto Santi, ... PS4 e l'Xbox: DAZN è visibile anche da computer collegandosi con il sitodai principali browser ...... Davide Volterra (Genova), Giorgio Pocorobba (Rapallo), Marco Misao Digregorio (La) saranno ... che entrerà nella drink listproposta alla rete di distribuzione in Liguria e nelle altre ... Ufficiale: Jeroen Zoet rinnova fino al 2024 Spezia Calcio announces that it has reached an agreement to extend the contract linking Jeroen Zoet to the via Melara club, now expiring on June 30, 2024. The experienced Dutch goalkeeper, born in 199 ...Lo Spezia Calcio rende noto di aver trovato l'accordo per il prolungamento del contratto che lega Jeroen Zoet alla società di via Melara, ora in scadenza al 30 giugno 2024. L'esperto portiere olandese ...