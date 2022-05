Sassari-Brescia stasera in tv: orario e diretta streaming gara-3 quarti di finale playoff 2022 basket Serie A1 (Di venerdì 20 maggio 2022) L’orario e come vedere in diretta Banco di Sardegna Sassari-Germani Brescia, sfida valida come gara-3 dei quarti di finale dei playoff della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo aver perso in gara-1, la formazione sarda è riuscita a strappare un “break” in casa degli avversari, e, ora che la Serie cambia di sede, hanno la possibilità di provare ad allungare davanti al proprio pubblico. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di venerdì 20 maggio, con la sfida che sarà visibile in diretta tv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che in streaming su Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una diretta ... Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) L’e come vedere inBanco di Sardegna-Germani, sfida valida come-3 deidideidellaA1 2021/di. Dopo aver perso in-1, la formazione sarda è riuscita a strappare un “break” in casa degli avversari, e, ora che lacambia di sede, hanno la possibilità di provare ad allungare davanti al proprio pubblico. La palla a due è in programma alle ore 20:45 di venerdì 20 maggio, con la sfida che sarà visibile intv in chiaro su Rai Sport HD, oltre che insu Raiplay e Discovery +. In alternativa, Sportface vi proporrà una...

Advertising

infoitsport : Dinamo Sassari-Brescia oggi: orario, programma, tv, streaming. Calendario gara-3 playoff basket 2022 - infoitsport : LIVE Dinamo Sassari-Brescia, Playoff Serie A basket 2022 in DIRETTA: gara-3 in tempo reale - discoradioIT : #basket ??, gara tre dei playoff, tra le altre: finita 63-73 @REYER1872 -@DerthonaBasket , 59-89 Reggiana-… - IlCavMilanista : @rosso_cristiano @HikenNoFede2 Amichevole del cazzo, poi se non vinciamo lo Scudetto è fallimento. Ottimo 3-0 secco… - accabadore : @gaiacagliari96 Mi aspetto almeno la metà della grinta e del cuore che hanno messo ieri in campo i ragazzi della… -