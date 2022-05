Ruby ter, la Procura di Siena ricorre in Appello contro le assoluzioni di Berlusconi e Mariani (Di venerdì 20 maggio 2022) La Procura di Siena ha presentato ricorso contro la sentenza con cui, lo scorso 21 ottobre, il Tribunale ha assolto perchè il fatto non sussiste Silvio Berlusconi e l’ex pianista di Arcore Danilo Mariani in uno dei tre filoni del processo Ruby ter, trasmesso da Milano per competenza territoriale. A entrambi è contestata la corruzione in atti giudiziari per le testimonianze “edulcorate” rese da Mariani nei processi Ruby uno e due, reato per cui il musicista è stato condannato a due anni di carcere: secondo l’accusa – che aveva chiesto per entrambi più di quattro anni – quei falsi racconti sono stati pagati da Berlusconi con successivi bonifici per un totale circa 170mila euro dal 2011 al 2013, giustificati come rimborsi spese. Nelle ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Ladiha presentato ricorsola sentenza con cui, lo scorso 21 ottobre, il Tribunale ha assolto perchè il fatto non sussiste Silvioe l’ex pianista di Arcore Daniloin uno dei tre filoni del processoter, trasmesso da Milano per competenza territoriale. A entrambi è contestata la corruzione in atti giudiziari per le testimonianze “edulcorate” rese danei processiuno e due, reato per cui il musicista è stato condannato a due anni di carcere: secondo l’accusa – che aveva chiesto per entrambi più di quattro anni – quei falsi racconti sono stati pagati dacon successivi bonifici per un totale circa 170mila euro dal 2011 al 2013, giustificati come rimborsi spese. Nelle ...

