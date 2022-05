Roma | ruba oltre 15 000€ e gioielli in oro e scappa | fermato ragazzo di 24 anni tunisino dai Carabinieri

(Di venerdì 20 maggio 2022) Istavano facendo un normale controllo nella zona di via del Campo Boario. Unperò ha attirato la loro attenzione per il suo atteggiamento sospetto. Infatti, quando il giovane, 24, si è accorto che gli agenti si stavano avvicinando, ha cercato di disfarsi di un involucro al cui interno vi erano due portafogli contenenti 15.500euro, una collana d’oro del peso di100g e altri monili sempre in oro, del peso di 73g. Leggi anche: Tor Bella Monaca, lotta allo spaccio: 3 persone arrestate (FOTO) La denuncia Alle spiegazioni degli agenti ilnon è riuscito a rispondere con nessuna valida giustificazione. Motivo per cui è stato denunciato con l’accusa di ricettazione. Al momento sono in corso gli accertamenti finalizzati a stabilire la ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, ruba 15.500€ e gioielli in oro e scappa: fermato ragazzo di 24 anni tunisino dai Carabinieri - leggoit : Roma choc: sfonda con l'auto il garage dell'ex, poi la picchia e le ruba il portafogli - GirolamoNavarra : RT @ilmessaggeroit: #Smart, affari d'oro con le #marmitte: la banda di #nomadi che ruba i catalizzatori (costruiti con metalli nobili) http… - ilmessaggeroit : #Smart, affari d'oro con le #marmitte: la banda di #nomadi che ruba i catalizzatori (costruiti con metalli nobili) - DODO_from_roma : Questi sono dei dementi poi si lamentano che quell’altra gli ruba spazio in coalizione. -

, paradossi della giustizia: il rapinatore preso e rilasciato due volte, arrestato solo al terzo colpo Il 39enne, con alle spalle già dei precedenti per maltrattamenti, avrebbe sfondato con la ...Quel giorno i carabinieri erano intervenuti prima presso la farmacia di via Gramsci e successivamente presso il 'Discount Md', sito in viaove avevano rintracciato la donna che aveva appena ...Una 48enne senza fissa dimora, disoccupata e con precedenti denunce a carico, è finita in carcere per i reati di evasione e furto aggravato commessi a Carbonia il 9 maggio scorso. Quel giorno i carabi ...L’episodio è avvenuto ieri a Roma, al Quadraro. La donna è stata portata in ospedale, si è ferita nel tentativo di difendersi ...