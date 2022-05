Roma, cinghiale investito e ucciso da uno scooter: feriti due motociclisti. L'animale stava attraversando la strada (Di venerdì 20 maggio 2022) cinghiale investito e ucciso da uno scooter a Rom a . Due uomini sono rimasti leggermente feriti nella tarda serata di ieri dopo che il mezzo su cui viaggiavano ha centrato l'ungulato. L'incidente è ... Leggi su leggo (Di venerdì 20 maggio 2022)da unoa Rom a . Due uomini sono rimasti leggermentenella tarda serata di ieri dopo che il mezzo su cui viaggiavano ha centrato l'ungulato. L'incidente è ...

