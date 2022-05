Reddito di cittadinanza, in un'ora trovati 3 impieghi: chi vuole davvero lavorare... svelata la farsa M5s (Di venerdì 20 maggio 2022) Per illustrare il nostro piccolo esperimento dobbiamo partire da qualche numero. In Italia vivono oggi 2,2 milioni di disoccupati, ovvero secondo la definizione Istat "persone che dichiarano di aver effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nell'ultimo mese". Sempre in Italia, oltre un milione di famiglie riceve il Reddito di cittadinanza, il che significa che almeno un adulto in casa ha firmato una "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro". Questi sussidi, è utile ricordarlo, nascono come una misura di sostegno a chi sta cercando un impiego. Da qui la domanda: come è possibile che gli operatori del turismo lamentino una mancanza di almeno 300.000 addetti? Come mai le aziende di trasporti non riescano a trovare fattorini? E quelle di autobus gli autisti? Mancanza di collegamento tra domanda e offerta? Proviamo a verificare. ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Per illustrare il nostro piccolo esperimento dobbiamo partire da qualche numero. In Italia vivono oggi 2,2 milioni di disoccupati, ovvero secondo la definizione Istat "persone che dichiarano di aver effettuato almeno un'azione attiva di ricerca di lavoro nell'ultimo mese". Sempre in Italia, oltre un milione di famiglie riceve ildi, il che significa che almeno un adulto in casa ha firmato una "Dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro". Questi sussidi, è utile ricordarlo, nascono come una misura di sostegno a chi sta cercando un impiego. Da qui la domanda: come è possibile che gli operatori del turismo lamentino una mancanza di almeno 300.000 addetti? Come mai le aziende di trasporti non riescano a trovare fattorini? E quelle di autobus gli autisti? Mancanza di collegamento tra domanda e offerta? Proviamo a verificare. ...

