Pjanic al Napoli, De Laurentiis non si trattiene: arriva l’annuncio in diretta (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni in mattinata su Koulibaly, De Laurentiis ha dato un annuncio in diretta anche su Pjanic. Il Napoli ha raggiunto contro il Genoa aritmeticamente il terzo posto e adesso è tutto proiettato verso la prossima stagione. In casa partenopea tira un’aria di profondi cambiamenti, viste le tante indiscrezioni di mercato che riguardano i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 20 maggio 2022) Dopo le dichiarazioni in mattinata su Koulibaly, Deha dato un annuncio inanche su. Ilha raggiunto contro il Genoa aritmeticamente il terzo posto e adesso è tutto proiettato verso la prossima stagione. In casa partenopea tira un’aria di profondi cambiamenti, viste le tante indiscrezioni di mercato che riguardano i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

Raffaele099 : @SpudFNVPN Spud ma se il Napoli prenderebbe pjanic a te piacerebbe come colpo? - serieAnews_com : #Napoli, #DeLaurentiis: “#Pjanic? Dovete chiedere all’allenatore” - infoitsport : Napoli, De Laurentiis: 'Il Barcellona non ha i soldi per prendere Koulibaly. Pjanic? Niente scambi' - LeBombeDiVlad : ?? #Napoli, #ADL: 'Koulibaly non si vende' ?? Il patron azzurro torna a parlare di mercato #LBDV #LeBombeDiVlad… - CalcioNapoli24 : RT @claudioruss: De Laurentiis: 'Quanto costa #Koulibaly? Non è in vendita, non si vende. Potrebbe interessare #Pjanic? Non dovete chiederl… -