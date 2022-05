Percezione infallibile | Guarda l’immagine e trova tutti i volti nascosti

Leggi su curiosauro

(Di venerdì 20 maggio 2022) L’osservazione è alla base dell’esperienza e della conoscenza. Ma lavisiva è soggetta a continue illusioni ottiche. Capita spesso che ciò che vediamo sia in contrasto evidente con la realtà oggettiva. E capita anche che delle immagini siano costruite ad hoc per trarci in inganno. Oggi vogliamo mettervi alla prova: vediamo quanto èla vostravisiva… In genere si distinguono tre principali classi di illusioni ottiche. Abbiamo le illusioni fisiche, dovute alla prospettiva, quelle fisiologiche, dovute al punto di vista o a effetti percettivi contingenti, e cognitive, che risentono di interferenze inconsce o pregiudizi. Il caso che vi proponiamo è una vera e propria finzione, con deiin un’immagine. Saprete individuarli? Questa è...