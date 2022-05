Patto di Stabilità sospeso anche nel 2023 (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Patto di Stabilità potrebbe essere sospeso anche per tutto il 2023. L’ipotesi si sta facendo largo a Bruxelles e secondo quanto riportano diverse testate, ci sarebbe infatti l’intesa sulla decisione di prorogare di altri dodici mesi la clausola di salvaguardia attivata durante la pandemia. L’iter politico Serve ancora un passaggio presso i ministri delle Finanze, ma la misura con ogni probabilità sarà presentata lunedì prossimo, assieme al pacchetto di primavera per il semestre europeo. L’accordo di massima nel frattempo sarebbe stato trovato all’interno del collegio dei Commissari, mentre la decisione potrebbe essere presentata ai ministri delle Finanze dell’Eurozona lunedì all’Eurogruppo. Il fattore guerra Sullo sfondo c’à la nuova crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. L’Unione europea è ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 20 maggio 2022) Ildipotrebbe essereper tutto il. L’ipotesi si sta facendo largo a Bruxelles e secondo quanto riportano diverse testate, ci sarebbe infatti l’intesa sulla decisione di prorogare di altri dodici mesi la clausola di salvaguardia attivata durante la pandemia. L’iter politico Serve ancora un passaggio presso i ministri delle Finanze, ma la misura con ogni probabilità sarà presentata lunedì prossimo, assieme al pacchetto di primavera per il semestre europeo. L’accordo di massima nel frattempo sarebbe stato trovato all’interno del collegio dei Commissari, mentre la decisione potrebbe essere presentata ai ministri delle Finanze dell’Eurozona lunedì all’Eurogruppo. Il fattore guerra Sullo sfondo c’à la nuova crisi scatenata dalla guerra in Ucraina. L’Unione europea è ...

Advertising

eccoclimate : RT @paolorivaz: Rimandata di un altro anno la riforma del Patto di Stabilità e Crescita UE. Perché è importante (anche) per il clima, ne av… - paolorivaz : Rimandata di un altro anno la riforma del Patto di Stabilità e Crescita UE. Perché è importante (anche) per il clim… - L_Argomento : Mossa Ue per evitare i conti in rosso: patto di stabilità sospeso - lapalisse6 : @GuidoCrosetto guidoooo!!! 09/03/2022 · Draghi: “Per ora non modifichiamo il Pnrr, ma il Patto di stabilità è inade… - Bastian65983502 : @dottorlabo @GuidoCrosetto E nemmeno abolirlo proprio sto patto di stabilità (non per lo stato che lo attua) -