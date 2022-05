(Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) –fatta trae ilitaliano. La società ha chiuso il contenzioso con l’Agenzia delle Entrate con un versamento complessivo milionario versando “in un’unica soluzione 55.850.513a titolo di imposte, sanzioni ed interessi”, per definire ogni pendenza “per il periodo dall’ottobre 2015 fino al 2019”. Si conclude così il fronte tributario dopo l’inchiesta aperta dalla procura di Milano e del Nucleo di polizia economico finanziaria della Gdf milanese per omessa dichiarazione dei redditi, ossia per tasse non versate in Italia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

fisco24_info : Netflix fa pace con Fisco e versa 55,8 milioni: Si chiude fronte tributario dopo inchiesta Procura e Gdf Milano - lifestyleblogit : Netflix fa pace col fisco, versati all'Italia 55,8 milioni di euro - - TV7Benevento : Netflix: fa pace col fisco, dal gennaio 2022 paga tasse in Italia - - TV7Benevento : Netflix: gruppo fa pace col fisco in Italia e versa 55,8 mln euro (2) - - StraNotizie : Netflix fa pace col fisco, versati all'Italia 55,8 milioni di euro -

...il colosso nella trasmissione di contenuti multimediali facol fisco italiano versando circa 55,85 milioni di euro. Il colosso ora pagherà le tasse in Italia Dallo scorso primo gennaio..., il colosso californiano che distribuisce in streaming film e serie tv a pagamento, facol Fisco italiano e chiude il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate versando 55 milioni e 850 ...La piattaforma televisiva in streaming sviluppata da Netflix, che si avvale di una propria rete per la trasmissione dei contenuti digitali in grado di erogare il 100 per cento del traffico video del ...Netflix, il colosso californiano che distribuisce in streaming film e serie tv a pagamento, fa pace col Fisco italiano e chiude il contenzioso con l'Agenzia delle Entrate versando 55 milioni e 850 mil ...