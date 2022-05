Napoli, De Laurentiis: “Scambi? Non ne facciamo, neanche a letto” (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è stato ospite del giornalista spagnolo Gerard Romero su Twitch. Tra i temi affrontati, il calciomercato del club partenopeo ma anche il momento economico che sta vivendo il Barcellona: “Non ha soldi per comprare nessuno. Addirittura penso che gli abbiano vietato di fare mercato per un determinato periodo di tempo. Tuttavia queste domande non dovete farle al Barcellona. Per quanto ci riguarda non facciamo Scambi, neanche a letto“. De Laurentiis ha poi blindato Koulibaly: “Non è in vendita. E’ un simbolo del Napoli, così come tutti i giocatori che vestono questa maglia. Pjanic? Dovete chiederlo a Spalletti se ci interessa o meno“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Aurelio De, presidente del, è stato ospite del giornalista spagnolo Gerard Romero su Twitch. Tra i temi affrontati, il calciomercato del club partenopeo ma anche il momento economico che sta vivendo il Barcellona: “Non ha soldi per comprare nessuno. Addirittura penso che gli abbiano vietato di fare mercato per un determinato periodo di tempo. Tuttavia queste domande non dovete farle al Barcellona. Per quanto ci riguarda non“. Deha poi blindato Koulibaly: “Non è in vendita. E’ un simbolo del, così come tutti i giocatori che vestono questa maglia. Pjanic? Dovete chiederlo a Spalletti se ci interessa o meno“. SportFace.

