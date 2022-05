Mali, italiani rapiti “in un blitz con 4 terroristi armati” (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – I tre italiani, rapiti in Mali, da diversi anni risiedono nel Paese africano con un gruppo di testimoni di Geova. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti informate, secondo cui i connazionali non erano neanche registrati all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (Aire). Molto probabilmente, secondo le fonti, si sentivano al sicuro nonostante risiedessero in un’area molto pericolosa e nonostante usassero nomi locali. Marito, moglie e figlio sarebbero stati prelevati da un commando, composto da quattro uomini, arrivato a bordo di una Toyota nel villaggio di Sicnina nella regione di Sikasso. Al blitz non avrebbe assistito alcun testimone. Dietro il rapimento dei tre italiani in Mali, rivelano le stesse fonti, potrebbero esserci i ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 20 maggio 2022) (Adnkronos) – I trein, da diversi anni risiedono nel Paese africano con un gruppo di testimoni di Geova. Lo riferiscono all’Adnkronos fonti informate, secondo cui i connazionali non erano neanche registrati all’Anagrafe degliresidenti all’estero (Aire). Molto probabilmente, secondo le fonti, si sentivano al sicuro nonostante risiedessero in un’area molto pericolosa e nonostante usassero nomi locali. Marito, moglie e figlio sarebbero stati prelevati da un commando, composto da quattro uomini, arrivato a bordo di una Toyota nel villaggio di Sicnina nella regione di Sikasso. Alnon avrebbe assistito alcun testimone. Dietro il rapimento dei trein, rivelano le stesse fonti, potrebbero esserci i ...

