“Liguria infrastrutture”: convegno a Genova su mobilità, ambiente e sicurezza (Di venerdì 20 maggio 2022) Momento centrale della giornata le interviste del direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi con l’ad di Autostrade Roberto Tomasi e Pietro Salini, numero uno di Webuild. Le conclusioni sono affidate al ministro Enrico Giovannini Leggi su ilsecoloxix (Di venerdì 20 maggio 2022) Momento centrale della giornata le interviste del direttore del Secolo XIX Luca Ubaldeschi con l’ad di Autostrade Roberto Tomasi e Pietro Salini, numero uno di Webuild. Le conclusioni sono affidate al ministro Enrico Giovannini

Advertising

AnsaLiguria : Fs: in Liguria investimenti per 8 miliardi di euro. Nuovo Piano industriale, più treni e infrastrutture #ANSA - TgrRai : RT @TgrRaiLiguria: Piano ferrovie, otto miliardi per le infrastrutture liguri. Terzo Valico, nodo di #Genova , collegamenti con l'aeroporto… - TgrRaiLiguria : Piano ferrovie, otto miliardi per le infrastrutture liguri. Terzo Valico, nodo di #Genova , collegamenti con l'aero… - marioghini : RT @Uil_Liguria: 'Nei prossimi anni tante risorse per le infrastrutture potranno far ripartire il territorio. Una Liguria in trasformazione… - Uil_Liguria : 'Nei prossimi anni tante risorse per le infrastrutture potranno far ripartire il territorio. Una Liguria in trasfor… -