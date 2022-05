“Lei è un’ipocrita!”: a Dritto e Rovescio vola di tutto, lite fuori dai limiti [VIDEO] (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante il talk show Dritto e Rovescio, tra due ospiti è esplosa una violenta litigata fatta di parole e commenti taglienti. Ecco cos’è successo Dritto e Rovescio (Screen da Twitter)Anche il talk show del giovedì sera di Rete4, Dritto e Rovescio, sta ormai da mesi raccontando la guerra in Ucraina. I fatti stanno sconvolgendo l’opinione pubblica di tutta Europa e le conseguenze si stanno facendo sentire, sia a livello economico che sociale. Se alcuni talk show si sono dichiaratamente schierati, Dritto e Rovescio invece dà voce alle diverse opinioni. Durante la diretta di giovedì 19 maggio, in studio è scoppiata una furiosa lite tra due ospiti di Nicola Porro. La questione è spinosa e divide le coscienze, ma tra di loro son ... Leggi su specialmag (Di venerdì 20 maggio 2022) Durante il talk show, tra due ospiti è esplosa una violenta litigata fatta di parole e commenti taglienti. Ecco cos’è successo(Screen da Twitter)Anche il talk show del giovedì sera di Rete4,, sta ormai da mesi raccontando la guerra in Ucraina. I fatti stanno sconvolgendo l’opinione pubblica di tutta Europa e le conseguenze si stanno facendo sentire, sia a livello economico che sociale. Se alcuni talk show si sono dichiaratamente schierati,invece dà voce alle diverse opinioni. Durante la diretta di giovedì 19 maggio, in studio è scoppiata una furiosatra due ospiti di Nicola Porro. La questione è spinosa e divide le coscienze, ma tra di loro son ...

Advertising

giolzimoro : @CaroliFiorenzo @Aringoogle @micheleboldrin @giuliocavalli @lucianocapone @ManlioDS @ilmanifesto Ha sputato merda n… - DrKrapulaJulius : @ZanAlessandro Lei è un ipocrita incompetente che pensa di poter raggirare una nazione di incapaci e incompetenti v… - ferillo2 : RT @mejustme1908: @matteosalvinimi Penso che lei sia un gigantesco ipocrita, Senatore, non degno della carica che ricopre. Sta insultando l… - John58977208 : @FrancoArlati Vabbè, da vero renziano non capisci un cazzo e\o sei un ipocrita senza fine. È inutile discutere con esseri come lei - Cassand42523175 : @Quirinale Ipocrita. Perso il lavoro, segregato per mesi senza poter prendere nemmeno un caffè al bar. Tutto per no… -

La discriminazione razziale su mandato Nato non indigna nemmeno più ...del Premio internazionale Lipizer di Gorizia e meno male che è un ...Kochariàn esclusa dal Premio Lipizer di Gorizia e insieme a lei ... Sarebbe ora di finirla con questa narrazione ipocrita! Si tratta ... "L'ex toga di Md che mi attacca spia di un sistema da cambiare" ...che il loro è tutto un gioco ipocrita finalizzato al consenso e ai sondaggi. Del resto Conte è stato il premier che ha aumentato la spesa militare più di ogni altro". Alle prossime amministrative lei ... Specialmag.it ...del Premio internazionale Lipizer di Gorizia e meno male che è...Kochariàn esclusa dal Premio Lipizer di Gorizia e insieme a... Sarebbe ora di finirla con questa narrazione! Si tratta ......che il loro è tuttogiocofinalizzato al consenso e ai sondaggi. Del resto Conte è stato il premier che ha aumentato la spesa militare più di ogni altro". Alle prossime amministrative... "Lei è un'ipocrita!": a Dritto e Rovescio vola di tutto, lite fuori dai limiti [VIDEO]