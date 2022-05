Le spiagge alla stretta finale, il pressing di Draghi e il nodo indennizzi (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente preme perché il via libera al disegno di legge sulla concorrenza arrivi presto. «Chi ha investito non ha nulla da temere» Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 20 maggio 2022) Il presidente preme perché il via libera al disegno di legge sulla concorrenza arrivi presto. «Chi ha investito non ha nulla da temere»

Advertising

fattoquotidiano : Proprio mentre le località dell’Isola si preparano alla stagione estiva, diverse aree sono state vietate ai turisti - margurj : RT @baffi_francesco: Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e proprietario del Papeete, che paga meno di 1.000 euro al mese per la conce… - Chrid73037734 : RT @baffi_francesco: Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e proprietario del Papeete, che paga meno di 1.000 euro al mese per la conce… - AppostaMi : RT @baffi_francesco: Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e proprietario del Papeete, che paga meno di 1.000 euro al mese per la conce… - Dersuzala3 : RT @baffi_francesco: Massimo Casanova, eurodeputato della Lega e proprietario del Papeete, che paga meno di 1.000 euro al mese per la conce… -