Kate Middleton sul tappeto rosso per la prima di Top Gun (Di venerdì 20 maggio 2022) Un abito nero con le spalle nude di Roland Mouret cattura l'attenzione di tutti alla Royal Film Performance. Semplice ma elegante, in linea con lo stile di Kate Middleton, accompagnata sul tappeto rosso dal marito William e dall'attore Tom Cruise, protagonista del sequel del film cult degli anni '80. La serata è a favore della Film and TV Charity, precedentemente CTBF ( Cinema and Television Benevolent Fund ), la principale ente di beneficenza del Regno Unito che sostiene i lavoratori dell'industria cinematografica. Il look di Kate Middleton e William per la serata Come abbiamo accennato la duchessa di Cambridge abbandona Jenny Packham o Alexander McQueen e sceglie invece Roland Mouret. L'outfit di Kate ricorda però molto quello indossato dalla regina Maxima ...

