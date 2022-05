Il padre è un pilota, i figli pure, e la madre fa la hostess: la storia dei Weber, una famiglia “tra le nuvole” (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 15 aprile scorso, Peter Weber, comandante di United Airlines ha effettuato l’ultimo volo della sua carriera, prima di andare in pensione dopo 37 anni di servizio. Nella cabina di pilotaggio, nell’occasione, non era da solo, ma in compagnia di tutta la sua famiglia: la moglie Barbara, ex assistente di volo, e i figli Peter Junior e Jack, piloti nella stessa compagnia. La loro storia è stata raccontata attraverso i social di United Airlines, forse puntando anche sulla fama recente di Peter Junior, protagonista del programma tv americano The Bachelor. “Signore e signori, oggi è un giorno davvero speciale per noi qui in United. Il nostro comandante oggi è il mio eroe e qualcuno a cui mi sono ispirato tutta la mia vita: mio papà. Oggi ho l’onore di essere il suo primo ufficiale nel suo volo di congedo. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 20 maggio 2022) Il 15 aprile scorso, Peter, comandante di United Airlines ha effettuato l’ultimo volo della sua carriera, prima di andare in pensione dopo 37 anni di servizio. Nella cabina diggio, nell’occasione, non era da solo, ma in compagnia di tutta la sua: la moglie Barbara, ex assistente di volo, e iPeter Junior e Jack, piloti nella stessa compagnia. La loroè stata raccontata attraverso i social di United Airlines, forse puntando anche sulla fama recente di Peter Junior, protagonista del programma tv americano The Bachelor. “Signore e signori, oggi è un giorno davvero speciale per noi qui in United. Il nostro comandante oggi è il mio eroe e qualcuno a cui mi sono ispirato tutta la mia vita: mio papà. Oggi ho l’onore di essere il suo primo ufficiale nel suo volo di congedo. ...

Advertising

FQMagazineit : Il padre è un pilota, i figli pure, e la madre fa la hostess: la storia dei Weber, una famiglia “tra le nuvole” - Carioca80930840 : @LaPupaprisca Era in onore di un pilota di rally che si chiamava Prisco, di cui suo padre era fan. Buona giornata ?? - differita : @EmmaBoh10 @LaMerlettaia Mio padre è un ufficiale pilota dell'aeronautica. La folgore a Pisa è una piaga per tutte… - notchicca : Non mio padre che oggi è stato fermato da dei fans in autogrill, cosa vuol dire essere figlia di un ex pilota -