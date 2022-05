"I russi costringono i prigionieri a recuperare cadaveri dei compagni uccisi" (Di venerdì 20 maggio 2022) "In violazione della Convenzione di Ginevra sul trattamento dei prigionieri di guerra, gli occupanti utilizzano il lavoro dell'esercito ucraino. I militari ucraini catturati vengono mandati ai lavori forzati nella regione temporaneamente... Leggi su europa.today (Di venerdì 20 maggio 2022) "In violazione della Convenzione di Ginevra sul trattamento deidi guerra, gli occupanti utilizzano il lavoro dell'esercito ucraino. I militari ucraini catturati vengono mandati ai lavori forzati nella regione temporaneamente...

Advertising

massimo13101751 : E’ una strategia dei russi. Li costringono a bruciare i cadaveri così consumano gas e finanziano Putin. - watohal : RT @bob_thingama: @Cappellin_R Uno dei principali export americani in europa sono petrolio e gas, vogliono prendersi la fetta di mercato ru… - Perplexity_is : RT @bob_thingama: @Cappellin_R Uno dei principali export americani in europa sono petrolio e gas, vogliono prendersi la fetta di mercato ru… - RenatoSouvarine : RT @bob_thingama: @Cappellin_R Uno dei principali export americani in europa sono petrolio e gas, vogliono prendersi la fetta di mercato ru… - bob_thingama : @Cappellin_R Uno dei principali export americani in europa sono petrolio e gas, vogliono prendersi la fetta di merc… -