Gli hacktivisti di Legion dicono di non voler attaccare le strutture sanitarie (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è una categoria che, a quanto pare, gli hacktivisti di Legion hanno escluso dalle loro azioni coordinate di attacco. Si tratta delle istituzioni sanitarie. L’informazione è stata lasciata, tra le righe, in una delle tante comunicazioni via chat Telegram che il gruppo ha fatto ai propri followers e a tutti coloro che collaborano con loro nelle azioni pianificate e coordinate (negli ultimi giorni, soprattutto contro strutture istituzionali italiane). In un lunghissimo elenco di portali ministeriali, di siti di news, di aziende di telefonia, di enti locali, di aziende della mobilità, ecco che gli hacktivisti hanno deciso di escludere – nonostante le evidenti vulnerabilità – le strutture sanitarie. Perché c’è questo riguardo di Legion e della sanità ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 20 maggio 2022) C’è una categoria che, a quanto pare, glidihanno escluso dalle loro azioni coordinate di attacco. Si tratta delle istituzioni. L’informazione è stata lasciata, tra le righe, in una delle tante comunicazioni via chat Telegram che il gruppo ha fatto ai propri followers e a tutti coloro che collaborano con loro nelle azioni pianificate e coordinate (negli ultimi giorni, soprattutto controistituzionali italiane). In un lunghissimo elenco di portali ministeriali, di siti di news, di aziende di telefonia, di enti locali, di aziende della mobilità, ecco che glihanno deciso di escludere – nonostante le evidenti vulnerabilità – le. Perché c’è questo riguardo die della sanità ...

