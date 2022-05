(Di venerdì 20 maggio 2022) Ledimatch valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 38ª giornata di Serie A 2021/2022.(3-4-2-1): Berisha; Lukic, Zima, Rodriguez; Ola Aina, Ricci, Pobega, Ansaldi; Praet, Brekalo; Belotti. All: Juric(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Kumbulla, Ibañez; Spinazzola, Sergio Oliveira, Veretout, Zalewski; Pellegrini; Shomurodov, Abraham. All: Mourinho L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

sportface2016 : #TorinoRoma, le formazioni ufficiali - CalcioNews24 : Formazioni ufficiali Torino Roma: le scelte degli allenatori - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Roma, le formazioni ufficiali - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Roma, le formazioni ufficiali - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Torino-Roma, le formazioni ufficiali -

ProbabiliTorino - RomaTORINO (3 - 4 - 2 - 1): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Mandragora, Ansaldi; Praet, Seck; Belotti. All. Juric ROMA (3 - 4 - 1 - 2): Rui Patricio; ...Ledi Torino - Roma TORINO (3 - 4 - 2 - 1) (in attesa di conferma): Berisha; Izzo, Zima, Rodriguez; Aina, Lukic, Ricci, Ansaldi; Praet, Pjaca ; Belotti. Allenatore: Juric. ROMA (...Formazioni ufficiali Torino-Roma: le scelte di Juric e Mourinho per il match valido per la 38^ giornata di Serie A 2021-2022.Le formazioni ufficiali di Cosenza-Vicenza, semifinale di ritorno dei playout di Serie B Tutto pronto al Marulla di Cosenza per il playout di ritorno di Serie B. La squadra calabrese - che potrà conta ...