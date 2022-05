Draghi incontra gli studenti di Sommacampagna per parlare di guerra

(Di venerdì 20 maggio 2022) Marioin visita in provincia di Verona. Il presidente del consiglio incontrerà alle 9.15 alcunidell'Istituto comprensivo Dante Alighieri di, dai quali ha ricevuto una lettera sullatra Russia e Ucraina. Un messaggio a cui il presidente del Consiglio ha deciso di rispondere in persona, parlando direttamente con i giovani. Per le 10.20, è prevista la deposizione di una corona di alloro all’Ossario di Custoza e infine a Sant’Ambrogio di Valpolicella con una visita all’azienda Masi Agricola, prevista per le 10.50.

Nel giorno in cui la premier finlandese Sanna Marin viene a Roma e il premier italiano Mario, per perorare la causa dell' ingresso della Finlandia nella Nato , rinunciando così a lunghi decenni di neutralità, le donne che stanno sul proscenio della ...