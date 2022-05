(Di venerdì 20 maggio 2022) Il governatore della Campania Vincenzo Detranquillizza i cittadini sui primi contagi riscontrati in Italia. Sui fondi del Pnrr: “Occorre sobrietà nella gestione per non aumentare il divario Nord-Sud”. Nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì, il governatore della Campania, Vincenzo De, parla del, di cui sono emersi alcuni

...tranquillizare i nostri concittadini su una malattia che si presenta con gli stessi sintomi della varicella - dice il governatore Vincenzo Dedurante la diretta Facebook settimanale -già ...... oltre a innumerevoli eventi gestiti per conto del Comune guidato daVecchi. Le relazioni ... Salvo rarissime eccezioni, a Reggio nonconcorrenza sul mercato editoriale. Esistono schiere di ... De Luca: “Esiste già farmaco per la cura del vaiolo delle scimmie” (VIDEO) Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione sull'allarme Vaiolo delle scimmie in Italia ...Vaiolo delle scimmie, in Campania – come nel resto d’Italia – situazione costantemente monitorata dagli ospedali specializzati in ...